Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності підлягають декларуванню Суспільство | 09-06-2020, 15:10 0 160



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за результатами звітного року.

Зокрема, адвокати та нотаріуси, у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської, або нотаріальної діяльності, зобов’язані подати Декларацію за 2019 рік.

Така Декларація подається до податкового органу за місцем проживання до 1 липня 2020 року.

Сплата податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військового збору за ставкою 1,5 % здійснюється до 1 жовтня 2020 року.

Довідково: відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік.

