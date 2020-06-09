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Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності підлягають декларуванню
|Суспільство | 09-06-2020, 15:10
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за результатами звітного року.
Зокрема, адвокати та нотаріуси, у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської, або нотаріальної діяльності, зобов’язані подати Декларацію за 2019 рік.
Така Декларація подається до податкового органу за місцем проживання до 1 липня 2020 року.
Сплата податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військового збору за ставкою 1,5 % здійснюється до 1 жовтня 2020 року.
Довідково: відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік.
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