Нововведення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб Суспільство | 09-06-2020, 16:02 0 411



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі ‒ Закон № 466) передбачено наступні зміни щодо податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО):

визначення порядку оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (набирає чинності з 1 січня 2021 року);

оподаткування за основною ставкою 18 відсотків доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості (транспортних засобів). Тобто, дохід, отриманий платником податку від реалізації першого на рік об’єкта рухомого майна (транспортних засобів) оподатковується за нульовою ставкою, дохід від продажу протягом звітного податкового року другого об’єкта рухомого майна оподатковується за ставкою 5%, а дохід від продажу третього та наступних об’єктів рухомого майна, отриманий протягом року, оподатковується за ставкою 18% ПДФО;

уточнення переліку витрат для фізичних осіб - підприємців в частині витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, витрат на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів;

скасовується сплата податку на доходи фізичних осіб з пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;

звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об’єкта незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

