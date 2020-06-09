У Львові затримали чотирьох імовірних розбійників, які напали на валютника Суспільство | 09-06-2020, 18:24 0 112

У вівторок, 9 червня цього року, на вулиці Гната Хоткевича у Львові правоохоронці, які опинились неподалік, викрили чотирьох невідомих осіб, які вирвали з рук місцевого валютника сумку із грошима та намагались утекти.



При цьому, чоловіки скористались балончик із сльозогінним газом.



Однак, чоловіків, анкетні дані яких наразі встановлюються, затримали фахівці спецпідрозділу поліції «КОРД».



Відомо, що правоохоронці застосували вогнепальну зброю, щоб зупинити розбійників.



На місці події працює слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції, детективи ГУ Нацполіції Львівщини та оперативники Управління стратегічних розслідувань Львівщини.



Обставини встановлюються.



Попередньо дії фігурантів кваліфіковано за статтею 187 КК України – розбій.



Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті становить від 8 до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.



На цей час прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання міри запобіжного заходу.



Пресслужба Прокуратури Львівської області