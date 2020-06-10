На Самбірщині відкрили перший в області Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідний дім» Суспільство | 09-06-2020, 20:33 0 109

Сьогодні, 9 червня, у с. Корналовичі Самбірського району запрацював Центр соціальної підтримки дітей та сімей.



Участь у відкритті закладу взяли заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, голова Львівської облради Олександр Ганущин, а також начальник Служби у справах дітей Володимир Лис.

«Метою діяльності Центру є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, прав дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист і допомогу з боку держави, запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім’ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми. І дуже приємно, що сьогодні ми відкриваємо такий Центр на Львівщині, а Служба у справах дітей йде в ногу з вимогами сучасності. Бажаю, щоб це місце стало джерелом підтримки та затишку для дітей та сімей», - зазначив Юрій Бучко.

Центр створили в результаті трансформації Самбірського районного дитячого будинку змішаного типу «Рідний дім».

Відтак, у закладі функціонуватиме чотири відділення: «Матері з дітьми», «Термінового влаштування», «Служби підтримки сім’ї» та «Служби раннього втручання».

Загалом тут зможуть тимчасово охопити соціальними послугами 86 осіб. Це діти-сироти, особи, позбавлені батьківського піклування, діти, які проживають у складних життєвих обставинах, особи, що потерпіли від насилля.

У центрі працюватимуть фахівці соціальної роботи, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вихователі, педіатр, невролог, реабілітолог, практичний психолог.

«Особи можуть перебувати в цьому закладі до року часу для вирішення соціально-побутових умов. У період перебування дитини в центрі служби у справах дітей працюють з родиною на момент повернення дитини в безпечні умови сімейного середовища», - зазначив начальник Служби у справах дітей Володимир Лис.

Протягом січня – травня 2020 року тривала реєстрація установи, реконструкція приміщень під вимоги надання нових соціальних послуг, підготовка кадрів.

Зазначимо, з обласного бюджету на функціонування «Центру» на 2020 рік виділили кошти в сумі 1,5 млн грн. Така ж кількість коштів передбачена Самбірською районною радою.

