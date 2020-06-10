На утримання бюджетних установ скерували майже 90 млн грн Суспільство | 09-06-2020, 20:37 0 109



Із загальної суми видатків 144,2 млн грн впродовж тижня спрямовано на утримання бюджетних установ 89,4 млн гривень.



Решта, 7,4 млн грн надано на придбання шкільних автобусів для шкіл області, 6,5 млн грн – оплату праці працівникам інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл, 4 млн грн – медикаменти Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру, 1,8 млн грн – реконструкцію будівлі госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, по 0,3 млн грн - фінансову підтримку Дрогобицького Прикарпатського ансамблю пісні і танцю ”Верховина” та ТРК „Перший Західний”, 0,2 млн грн – забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

На підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок коштів державного бюджету надано 12,6 млн грн на виплату заробітної плати медпрацівникам та 4,6 млн грн - придбання інсулінів.

На здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я надано місцевим бюджетам додаткову дотацію в сумі 17,1 млн гривень.



