ЗА КОНТРАБАНДУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСУ СУДИТИМУТЬ ГРОМАДЯНИНА ГРЕЦІЇ Суспільство | 09-06-2020, 20:45 0 107



Оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону встановили організатора незаконного вивезення за кордон деревини.

У рамках відкритого кримінального провадження було встановлено, що організатором незаконних оборудок є 39-річний громадянин Греції, який має право на тимчасове проживання в Україні. Іноземцю вже оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 квітня та 4 травня 2020 року в пункті пропуску «Дякове», завдяки інформації наданій оперативниками Держприкордонслужби, вдалось запобігти вивезенню чималої партії лісоматеріалів.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



