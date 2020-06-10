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ЗА КОНТРАБАНДУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСУ СУДИТИМУТЬ ГРОМАДЯНИНА ГРЕЦІЇ
|Суспільство | 09-06-2020, 20:45
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Оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону встановили організатора незаконного вивезення за кордон деревини.
У рамках відкритого кримінального провадження було встановлено, що організатором незаконних оборудок є 39-річний громадянин Греції, який має право на тимчасове проживання в Україні. Іноземцю вже оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 23 квітня та 4 травня 2020 року в пункті пропуску «Дякове», завдяки інформації наданій оперативниками Держприкордонслужби, вдалось запобігти вивезенню чималої партії лісоматеріалів.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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