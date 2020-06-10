Через коронавірус сотні мільйонів людей можуть постраждати від нестачі продовольства — ООН Суспільство | 10-06-2020, 02:59 0 108 Пандемія COVID-19 може спричинити надзвичайну ситуацію в сфері продовольчого забезпечення, що відіб'ється на життях сотень мільйонів людей.



Джерело: генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Деталі: Гутерріш зазначив, що число людей, які відчувають нестачу продовольства, стрімко зростає і якщо не буде вжито негайних заходів для вирішення проблеми "НС в області продовольства може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих".



Пряма мова: "Наші продовольчі системи зазнають невдачі, а пандемія Covid-19 тільки погіршує ситуацію ..



Більш 820 млн людей голодують. У 144 млн дітей молодше п'яти років спостерігається затримка в зростанні, тобто у більш, ніж одного з п'яти дітей по всьому світу".



Деталі: генсек закликав забезпечити захист працівникам продовольчого сектора, постачання гуманітарної допомоги, а також забезпечити підтримку виробникам і дистриб'юторам продовольчих товарів з метою уникнути перебоїв в ланцюжку поставок.