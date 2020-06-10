|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Водій Porsche Panamera встановив новий антирекорд на трасі Київ-Харків
|Суспільство | 10-06-2020, 09:01
| 0 74
|
|Порушення швидкісного режиму водієм автомобіля Porsche Panamera 8 червня зафіксували камери автоматичної системи фіксації порушень ПДР.
Джерело: Патрульна поліція
Дослівно: "Найбільшою швидкість була в автомобіля Porsche Panamera з ДНЗ АХ009*** — 200 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Найбільшу кількість швидкісний режим порушували 5 автомобілів, кожен по 7 разів — Volkswagen ДНЗ ВЕ898***, Toyota Camry ДНЗ BH159***, Toyota Corolla ДНЗ AA382***, Volkswagen ДНЗ AA761***, ВАЗ 11183 ДНЗ AI805***".
Деталі: у поліції також зазначили, що 8 червня дорожні камери зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф (в 205 гривень - ред УП) змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".
Довідка: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.
Нагадаємо:
Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Декларуйте доходи вчасно...
|10-06-2020, 11:36
| >>>
|На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 49,6 млн. гривень військового збору...
|10-06-2020, 11:36
| >>>
|Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 461,7млн. грн. податку на доходи фізичних осіб...
|10-06-2020, 11:34
| >>>
|Увага! Змінено правила в’їзду на територію Словаччини...
|10-06-2020, 10:45
| >>>
|Помер працівник Держприкордонслужби, який мав характерні для COVID-19 симптоми...
|10-06-2020, 10:44
| >>>
|Біля КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» з 6-ї ранку збираються охочі перетнути лінію розмежування...
|10-06-2020, 09:55
| >>>
|Франція планує завершити надзвичайний стан в охороні здоров’я 10 липня...
|10-06-2020, 09:13
| >>>
|