Водій Porsche Panamera встановив новий антирекорд на трасі Київ-Харків Суспільство | 10-06-2020, 09:01 0 74 Порушення швидкісного режиму водієм автомобіля Porsche Panamera 8 червня зафіксували камери автоматичної системи фіксації порушень ПДР.



Джерело: Патрульна поліція



Дослівно: "Найбільшою швидкість була в автомобіля Porsche Panamera з ДНЗ АХ009*** — 200 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.



Найбільшу кількість швидкісний режим порушували 5 автомобілів, кожен по 7 разів — Volkswagen ДНЗ ВЕ898***, Toyota Camry ДНЗ BH159***, Toyota Corolla ДНЗ AA382***, Volkswagen ДНЗ AA761***, ВАЗ 11183 ДНЗ AI805***".



Деталі: у поліції також зазначили, що 8 червня дорожні камери зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.



Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф (в 205 гривень - ред УП) змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".



Довідка: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Нагадаємо:



Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.