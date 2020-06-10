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Велика Британія випередила Іспанію за кількістю заражень COVID-19
|Суспільство | 10-06-2020, 09:08
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|За час пандемії нового коронавірусу в Іспанії на COVID-19 захворіли 289 046 осіб. В той же час у Великій Британії вже зафіксовано понад 290 тисяч випадків захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: у Великій Британії з 290 581 ( +1741 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 40 883 людини померло, 1 257 пацієнтів одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.
В Іспанії з 289 046 ( +249 ) захворілих 27 136 померло, 150 376 людей одужало. 25 січня в Іспанії підтвердили перші три випадки захворювання коронавірусом.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
У світі вже понад 7 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.
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