Велика Британія випередила Іспанію за кількістю заражень COVID-19 Суспільство | 10-06-2020, 09:08 0 74 За час пандемії нового коронавірусу в Іспанії на COVID-19 захворіли 289 046 осіб. В той же час у Великій Британії вже зафіксовано понад 290 тисяч випадків захворювання.



Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: у Великій Британії з 290 581 ( +1741 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 40 883 людини померло, 1 257 пацієнтів одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.



В Іспанії з 289 046 ( +249 ) захворілих 27 136 померло, 150 376 людей одужало. 25 січня в Іспанії підтвердили перші три випадки захворювання коронавірусом.



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Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.