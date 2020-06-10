Помер працівник Держприкордонслужби, який мав характерні для COVID-19 симптоми Суспільство | 10-06-2020, 10:44 0 155



Учора помер працівник Держприкордонслужби України 1956 року народження, якому клінічно поставлено діагноз COVID-19.



Чоловік з двосторонньою пневмонією у тяжкому стані 5 червня був госпіталізований до відомчого шпиталю. Стан хворого погіршувався 6 червня його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося. Висловлюємо співчуття родині померлого.



Станом на 10 червня у Держприкордонслужбі України зафіксовано 58 працівників та військовослужбовців, хворих на COVID-19. З них 34 одужали, 21 – проходять лікування. Серед тих, хто лікуються, немає осіб у тяжкому стані.