Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 461,7млн. грн. податку на доходи фізичних осіб Суспільство | 10-06-2020, 11:34 0 73

У травні 2020 року до місцевого бюджету України надійшло 75,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, це на 3,0млн.грн. менше ніж у квітні.

Загалом протягом січня-травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 461,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.



З початку року до місцевого бюджету надійшло 20,6 млн. грн. податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління

Платники Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області протягом травня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 1,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, це на 5,3 млн.грн. більше ніж у квітні п.р.

Платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-травня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 20,6 млн. грн. податку на нерухоме майно.



Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року 782,1 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

У травні 2020 року платники Личаківського управління сплатили 136,1млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), це на 17,7 млн.грн. менше ніж у квітні..

Усього протягом січня-травня 2020 року платниками податків було сплачено 782,1млн. грн. ЄСВ.



Близько 212,0 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління

У травні 2020 року було сплачено 40,9 млн. грн., тоді як у квітні 3,9 млн. грн.

Загалом у січні- травні 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 212,0 млн. грн. податку на прибуток підприємств.



Платники податків Личаківського управління протягом січня-травня 2020 року до місцевого бюджету сплатили 220,1 млн. грн єдиного податку

У травні 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 52,3 млн. грн. єдиного податку. Це на 21,5 млн. грн. більше ніж у квітні 2020 року.

Усього протягом січня- травня 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 220,1 млн. грн. єдиного податку.

