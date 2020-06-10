|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 461,7млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
|Суспільство | 10-06-2020, 11:34
| 0 73
|
У травні 2020 року до місцевого бюджету України надійшло 75,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, це на 3,0млн.грн. менше ніж у квітні.
Загалом протягом січня-травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 461,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
З початку року до місцевого бюджету надійшло 20,6 млн. грн. податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління
Платники Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області протягом травня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 1,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, це на 5,3 млн.грн. більше ніж у квітні п.р.
Платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-травня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 20,6 млн. грн. податку на нерухоме майно.
Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року 782,1 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
У травні 2020 року платники Личаківського управління сплатили 136,1млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), це на 17,7 млн.грн. менше ніж у квітні..
Усього протягом січня-травня 2020 року платниками податків було сплачено 782,1млн. грн. ЄСВ.
Близько 212,0 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління
У травні 2020 року було сплачено 40,9 млн. грн., тоді як у квітні 3,9 млн. грн.
Загалом у січні- травні 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 212,0 млн. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Личаківського управління протягом січня-травня 2020 року до місцевого бюджету сплатили 220,1 млн. грн єдиного податку
У травні 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 52,3 млн. грн. єдиного податку. Це на 21,5 млн. грн. більше ніж у квітні 2020 року.
Усього протягом січня- травня 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 220,1 млн. грн. єдиного податку.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Декларуйте доходи вчасно...
|10-06-2020, 11:36
| >>>
|На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 49,6 млн. гривень військового збору...
|10-06-2020, 11:36
| >>>
|Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 461,7млн. грн. податку на доходи фізичних осіб...
|10-06-2020, 11:34
| >>>
|Увага! Змінено правила в’їзду на територію Словаччини...
|10-06-2020, 10:45
| >>>
|Помер працівник Держприкордонслужби, який мав характерні для COVID-19 симптоми...
|10-06-2020, 10:44
| >>>
|Біля КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» з 6-ї ранку збираються охочі перетнути лінію розмежування...
|10-06-2020, 09:55
| >>>
|Франція планує завершити надзвичайний стан в охороні здоров’я 10 липня...
|10-06-2020, 09:13
| >>>
|