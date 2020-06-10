На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 49,6 млн. гривень військового збору Суспільство | 10-06-2020, 11:36 0 58

Протягом травня 2020 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 10,1 млн. грн. військового збору, тоді як у лютому цей показник становив 14,4 млн.гривень.

У січні- травні 2020 року платники податків сплатили до Державного бюджету України 49,6 млн. грн. військового збору.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 4,4 млн. гривень

Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-травня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 4,4 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 0,9 млн. гривень.



9689 адміністративних послуг отримали з початку 2020 року платники податків Личаківського управління

Протягом травня 2020 року Центром обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 805 адміністративних послуг

З початку 2020 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 9689 адміністративних послуг

Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.



Майже 392,0 млн.грн з початку 2020 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління

У травні 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 76,5 млн. грн. податку на додану вартість, тоді як у квітні – 71,2 млн.гривень.

У січні-травні 2020 року платниками сплачено до Державного бюджету України 392,0 млн. грн. податку на додану вартість

