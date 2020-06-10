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Декларуйте доходи вчасно
|Суспільство | 10-06-2020, 11:36
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, залишилось три тижні.
Так, відповідно до законодавчих змін на час карантину, громадяни мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік – до 1 липня 2020 року.
Тобто, останній день подання декларації за звітний 2019 рік – 30 червня 2020 року.
Податкове зобов’язання, визначене фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.
Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи розподіляються на дві категорії:
особи, які зобов’язані подати річну декларацію;
особи, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки.
Громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію по 31 грудня 2020 року (включно). До податкової знижки можна враховувати тільки витрати, понесені в минулому році. Не скориставшись правом на податкову знижку в цьому році, громадянин втрачає його в наступному році.
Повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб у разі використання права на податкову знижку здійснюється протягом 60 календарних днів після подання декларації громадянином.
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