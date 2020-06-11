Фізичні особи-підприємці на Львівщині у січні-травні 2020 року сплатили до місцевих бюджетів 949,6 мільйона гривень єдиного податку Суспільство | 10-06-2020, 14:01 0 101





Протягом січня-травня 2020 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 949,6 млн. грн. єдиного податку. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на 101,1 млн. грн., або на 11,9 відс. (у січні-травні 2019 року – 848,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У травні 2020 року до місцевих скарбниць Львівщини надійшло 240,3 млн. грн. єдиного податку від фізичних осіб – підприємців. Це на 22,3 млн. грн., або на 10,2 відс. більше, ніж у травні 2019 року (218,0 млн. гривень).