За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини Суспільство | 10-06-2020, 14:03 0 91



Прикордонними підрозділами зі складу Об’єднаних сил об 11.00 годині, відповідно до наказу командувача ООС, розпочато пропуск через лінію розмежування у визначених контрольних пунктах в’їзду-виїзду.



Станом на 13.00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт «Мар’їнка» було пропущено одного чоловіка на автомобілі, проте через деякий час він був повернутий бойовиками.



Наразі ще 5 осіб було пропущено в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.



Через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію прослідувало 6 громадян. Зараз вони очікують перед блокпостом на тимчасово окупованій території України, де російські найманці встановили протитанкові загородження.



Зараз тільки перед КПВВ «Мар’їнка» зібралося близько100 пішоходів, серед них - 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї години ранку.