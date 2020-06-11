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Гвинтокрил H125 вперше провів моніторинг кордону з Білоруссю та межі зони відчуження

Суспільство | 10-06-2020, 14:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
ВІДЕО: https://youtu.be/xB-Ph5S4cFY



Днями прикордонники Чернігівського та Житомирського загону з льотним персоналом Харківської ескадрильї здійснили повітряний моніторинг державного кордону з Білоруссю. Вперше на цій ділянці залучили Airbus Helikopter H125.

За допомогою гвинтокрилої машини прикордонники обстежили ділянки відповідальності прикордонних загонів в межах ділянки відділів прикордонної служби «Добрянка», «Дніпровське», «Іванків», «Млачівка», «Овруч» та «Ясинець». Загалом гелікоптер впродовж нетривалого часу обстежив майже 380 км по лінії державного кордону та понад 142 км по тиловій межі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Варто зауважити, що крім можливих порушень державного кордону, на ділянці цих підрозділів фіксувалися характерні для цієї місцевості види протиправної діяльності, ознаки який можна виявити під час повітряного моніторингу. Також персонал вказаних відділів (в залежності від ділянки відповідальності) виявляє та припиняє незаконне переміщення із зони ЧАЕС радіоактивно забрудненого металобрухту та їх накопичення, затримує сталкерів, які незаконно проникають в зону відчуження з метою екстремального туризму, припиняє випадки незаконного виходу на воду маломірних плавзасобів в межах контрольованих прикордонних районів, виявляє місця (райони) розробки надр з видобутку бурштину, а також незаконної вирубки лісодеревини та припиняє браконьєрство.

Додатково цьогоріч прикордонники під час повітряного моніторингу здійснили обстеження лісової території Київської та Житомирської областей щодо виявлення можливих вогневих осередків та оцінки наслідків пожеж для врахування в організації служби та взаємодії з підрозділами ДСНС та лісництвами.

Нагадаємо, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти.

Водночас частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H125 у Франції – в Центрі підготовки «Airbus».

Зважаючи на перспективу розширення авіапарку, Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах.
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