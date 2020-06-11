П’ятеро громадян Вірменії та українець опинились на лаві підсудних у Дрогобичі Суспільство | 10-06-2020, 15:52 0 181



За версією слідства вказані особи проникли у приміщення АТ «Державний ощадний банк України» у смт. Меденичі Дрогобицького району, звідки викрали інформаційно-платіжний термінал з грошима, чим спричинили банку шкоду на загальну суму 133 тис грн. Інцидент стався уночі 13 грудня 2019 року.



Крім цього, під час затримання та обшуку автомобіля, на якому пересувались підозрювані, виявлено та вилучено викрадені номерні знаки з двох транспортних засобів, а також наркотичну речовину «канабіс».



Такі дії фігурантів кваліфіковано за ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.



На цей час обвинувальний акт стосовно імовірних зловмисників прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до суду.



Заначимо, що до постановлення вироку, можливі крадії перебуватимуть під вартою.



За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.



Пресслужба Прокуратури Львівської області