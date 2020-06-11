На Донбасі окупанти заблокували відновлення пропуску через лінію розмежування Суспільство | 10-06-2020, 17:23 0 85



Як було анонсовано, сьогодні, з 11.00, за наказом командувача ООС, прикордонники розпочали пропускні операції у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Мар’їнка» та «Станиця Луганська».



Загалом сьогодні У КПВВ прибуло понад 100 людей, серед яких значна кількість людей похилого віку та діти.



За регламентований час роботи, з 11.00 до 14.00, у вищевказаних КПВВ прикордонники оформили та пропустили більше десяти громадян, які мали намір потрапити на тимчасово окуповану території України. Однак, протримавши декілька годин перед блокпостами, бойовики без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану територію України.



Ще четверо осіб, які прослідували через КПВВ «Мар’їнка», ще й досі очікують перед блокпостом російських найманців, всі інші повернулися на підконтрольну територію України.











