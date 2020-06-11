(ВІДЕО) Щодо ситуації у пішохідному пункті пропуску «Шегині» Суспільство | 10-06-2020, 17:24 0 85 ВІДЕО: https://youtu.be/8AHdIBZnElg







На даний час пункт пропуску «Шегині» єдиний перехід на українсько-польському кордоні, де можливо перетнути кордон пішки. Щоденно через цей пункт слідує від 2,5 до 3 тисяч осіб. Протягом останніх днів спостерігається збільшення кількості громадян, які прямують за кордон.



Нагадуємо, з боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують закордон. Співробітники Держприкордонслужби оформляють таких осіб ритмічно, без будь-яких затримок.



Однак через карантинні заходи зросла тривалість проведення польською стороною контрольних процедур відносно осіб, які прибувають із-за кордону. За інформацією, отриманою від суміжної сторони, усім особам, які прибувають в Польщу, проводиться температурний скринінг, щодо них здійснюється санітарний контроль, а окремі категорії подорожуючих скеровуються на карантин. Також збирається інформація про місце проживання чи перебування особи на обов’язковому карантині (воєводство/повіт, назва місцевості, вулиця, номер будинку або квартири, поштовий код, номер контактного телефону). Крім того, щогодини, протягом 10 хвилин, проводиться санітарна обробка приміщень, у яких здійснюються контрольні операції.



Проведення вищевказаних заходів збільшує час оформлення осіб польською стороною. Як результат, громадянам після проходження усіх видів контролю на вихід з України доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща. Ситуаційно перед польським пунктом пропуску виникає значне накопичення осіб, інколи в черзі одночасно може перебувати близько 400 осіб.



Просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні подорожі до Республіки Польща та по можливості обирати для перетину кордону автомобільні пункти пропуску. Нагадаємо, що наразі на українсько-польському кордоні функціонують пункти пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська», де здійснюється пропуск легкового автотранспорту.