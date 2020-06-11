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Нововведення Закону №466: Актуальна інформація для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи

Суспільство | 10-06-2020, 18:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено ряд змін, які стосуються, зокрема, юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи, а саме:
- зменшено із 15-ти до 10-ти календарних днів строк, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% зі сплатою ПДВ;
- обмежено поширення пільги у вигляді земельного податку на юридичних осіб - платників єдиного податку 3 групи, при наданні нерухомого майна в оренду;
- визначено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 грн на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із послідовних кварталів.
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