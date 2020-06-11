КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРИБУЛИ НА СТАЖУВАННЯ Суспільство | 10-06-2020, 18:12 0 117 Більше сотні курсантів першого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького прибули на стажування до Мукачівського прикордонного загону.



Ще зовсім недавно юнаки та дівчата одягли військові однострої, адже обрали для себе престижну професію прикордонника. Для курсантів, які вже сьогодні поїдуть до місць стажування це стане першою зустріччю з кордоном, зустріччю, яку вони запам’ятають назавжди.

Впродовж трьох тижнів майбутні офіцери закріплюватимуть на практиці теоретичні знання, здобуті в академії. З курсантами провели усі необхідні інструктажі, довели обстановку, що склалася на ділянці кордону та, звичайно ж, побажали успішного проходження стажування.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону