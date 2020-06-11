З усіх протестованих за добу на Львівщині, 19,5% - позитивні ПЛР-результати Суспільство | 11-06-2020, 08:53 0 71 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом, з них 90 — летальні.





Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 2414 осіб, 90 людей померло. 589 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 640 ПЛР-тестів, з яких 125 (а це 19,5%) — позитивні (з них — 72 це мешканці Львова).



«За цю добу наші лабораторії провели рекордно багато ПЛР-тестувань — це 640 аналізів. З них 125 — позитивні, а це становить 19,5% від загальної кількості протестованих. Така динаміка у нас в середньому є за останні дні. На ранок від часу карантину маємо вже 90 підтверджених смертей по області», — прокоментувала Галина Слічна.



Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5289 осіб, госпіталізовані — 820, на амбулаторному лікуванні — 4469 осіб, виписані — 623 особи. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.





