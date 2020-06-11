Чоловік підірвав себе гранатою в Харківській області Суспільство | 11-06-2020, 09:04 0 80 В смт. Краснопавловка у Харківській області 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою. Від отриманих травм чоловік загинув.



Джерело: поліція Харківщини



Деталі: Подія сталася близько 22:30. Попередньо, встановили поліцейські, в районі лісосмуги чоловік підірвав себе гранатою.



Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та опитують свідків. За їх словами, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.



На місці події перебуває керівництво Лозівського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.