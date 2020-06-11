Три роки безвізу. Українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок в країни ЄС Суспільство | 11-06-2020, 09:42 0 89

Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.



Процес перетину державного кордону для українців став значно простішим та комфортнішим. Адже для безвізової подорожі окрім документу необхідно мати лише медичну страховку, зворотні квитки та за необхідності підтвердити місце проживання у європейській країні й наявність певної суми коштів.



Відмітимо, від початку дії безвізу (з 11 червня 2017 року по квітень 2020 року) українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними так і не біометричними документами.



Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною.



Крім того зауважимо, що українці все частіше користувалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним.



При цьому додамо, що пасажиропотік наших співвітчизників до країн ЄС зростає щороку. Зокрема у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 млн, а в минулому році вона становила – 18,65 млн.



Перші місяці 2020 року також не стали винятком, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн. разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн.



Окремо зазначимо, що хоч на даний час із загальної статистики не виокремлюються громадяни, які перетинають кордон використовуючи біометричні паспорти, проте попередні роки свідчать про зростання кількості таких мандрівників. Зокрема за другий рік безвізу кількість українців, які віддали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), зросла в 4,2 рази у порівнянні з першим роком.



Крім того відмітимо, у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.