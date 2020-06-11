За п’ять місяців 2020 року кількість перевірок щодо сплати податків з доходів фізичних осіб на Львівщині зменшилася, до бюджету додатково надійшло 1,8 мільйона гривень Суспільство | 11-06-2020, 14:18 0 43







В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-травня 2020 року його працівниками завершено 412 документальних перевірок фізичних, юридичних осіб та громадян з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу. Це на 27 перевірок, або на 6,2 відс. менше проти того ж періоду минулого року (у січні-травні 2019 року проведено 439 перевірок).



За результатами вжитих протягом січня-травня 2020 року заходів донараховано 18581,1 тис. грн. платежів та штрафних санкцій. З них узгоджено 9060,8 тис. грн., або 48,8 відсотка.



До бюджету додатково надійшло 1 839,4 тис. гривень (або 20,3 відс. від узгоджених сум).