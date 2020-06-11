Національний природний парк «Сколівські Бескиди» – «Туристичний магніт Львівщини» Суспільство | 11-06-2020, 14:44 0 47 Географічне розташування в межах Сколівського, Дрогобицького, Турківського районів, проходження міжнародної автомобільної траси Київ-Чоп та з/д сполучення робить національний природний парк "Сколівські Бескиди" туристично привабливою локацією регіону.





Місто Сколе знаходиться на віддалі 100км. до м. Львова , 110км. до м. Івано-Франківськ, 158км. до м. Ужгород. До ближніх курортів Трускавець, Моршин, Східниця всередньому 50км. Наявність гірськолижних туристичних комплексів поблизу території парку («Тростян», «Захар Беркут», «Плай», «Тисовець», «Дзвенів») підсилює спроможність локації для зимового туризму.



В зоні діяльності парку є цікаві туристичні об’єкти історико-культурного значення. Зокрема три пам'ятки національного значення(місто-фортеця «Тустань», храм Святого Великомученика Пантелеймона, 1597 р., храм Пресвятої Трійці ПЦУ,1824 р.), десять пам'яток архітектури місцевого значення, вісім пам'яток історії та культури, пам'ятка садово-паркового мистецтва.



Крім того унікальні туристичні об’єкти природничого значення вершини гір: Парашка (найвища в парку - 1268 м.), Лопата, Кудрявець, Високий Верх, Зелемінь, Дмитрівка. Водоспади: на р. Кам'янка, Гуркало, Сопітський водоспад, 27 джерел природної мінеральної води, Карпатські полонини, криволісся, старовікові ліси ,рідкісна флора і фауна Бескидів.



Все це можна побачити завдяки мережі шляхів активного та екологічного туризму протяжність яких у парку 144 км., а також двох автомобільних, двох вело маршрутів. Для відпочинку організовані вісім рекреаційних зон, і два туристичні притулки. Отримати інформацію з екскурсіями можна в чотирьох Еколого-просвітницьких центрах парку. Подегустувати запашні трав’яні чаї з лікарської сировини місцевої плантації можна в чайному будинку Крушельницького лісництва.









Враховуючи зростаючий попит на відвідування природно заповідної території, особливо по закінченні короно вірусного карантину є очевидна потреба в покращенні та розвитку туристичного інфраструктури. Першочергово облаштувати під'їздні дороги з твердим асфальтним покриттям до рекреаційних об’єктів парку: (водоспаду Кам'янки - 5 км., водоспаду Гуркало – 5 км., рекреаційної зони в Майданському лісництві - 6 км., джерел мінеральної води «Павлів Потік» - 3 км., рекреаційної зони Дубравка - 1км.)



Необхідні заходи, які б сприяли туристичної інфраструктури : розширити наявну мережу шляхів активного та екологічного туризму парку до міжрегіональної і по можливості включити до проект «Мале карпатське коло»; побудувати 2 - мотелі , 3- кемпінги для обслуговування відвідувачів парку; перейти на прийом і обслуговування туристів двох або трьох денними турами; залучити для прийому і обслуговування відвідувачів сільський агротуризм з традиційним бойківським побутом; відновити на полонинах вівчарство; продовжити практику міжнародних фестивалів, (мисливського м.Сколе, середньовічної культури «ТуСтань» та масових заходів (Йорданські купання, Петрівки та інші).







Центром туризму в НПП «Сколівські Бескиди» має стати палац XIX ст. баронів Гредлів з центральним візит центром, природничим музеєм та пам’яткою – парком садово-паркового мистецтва. Тому національний природний парк звернувся до Сколівської районної ради з пропозицією передати його нашій установі. Відновлення цієї будівлі мало б величезне значення в питанні розвитку туризму не тільки на Сколівщині, а і на Львівщині.









Роботи по облаштуванню мережі активного екологічного туризму розпочаті.

4 червня 2020 року Львівська обласна Рада прийняла рішення про виділення 1400 тис. грн.. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення заходів з розвитку рекреаційної інфраструктури.



Це стало можливим завдяки підтримки голови Львівської ОДА Максима Козицького, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, розуміння важливості питання депутатами обласної ради, і особливої підтримки обласного депутата від нашого району Анатолія Дейнеки.



Туристичний сезон 2020 року розпочатий. Сподіваємось що з підтримкою влади спільно з громадськістю створимо умови для відвідувачів щоб вони почували себе комфортно і магнітом притягувало в Бескиди на Сколівщину.