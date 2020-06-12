Вміст дорожніх сумок перевищив неоподатковувану норму ввезення товарів Суспільство | 11-06-2020, 15:23 0 79



Працівники Галицької митниці вилучили понад 2000 шт. жіночих колгот.

Ходовий товар намагався ввезти в Україну 30-річний мешканець Тернопільщини. У пункті пропуску «Рава- Руська - Гребенне» для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів для оподаткування. Можливо сподівався, що дорожні сумки не стануть предметом огляду митників. Однак коли їх відкрили то побачили велику кількістю однотипного товару - жіночі колготи, лосини, панчохи.

Тож за цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

