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В області відзначили учасників конкурсу «Чиста вода Трускавця»

Суспільство | 11-06-2020, 18:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    



Днями, у приміщенні Трускавецької міської ради, відбулося відзначення переможців та учасників конкурсу «Чиста вода Трускавця». Конкурс провели в межах реалізації однойменного міського проекту.
Переможці отримали дипломи та цінні подарунки, а інші конкурсанти – сертифікати за активну участь і небайдужість до ресурсів Землі.
Під час проєкту діти досліджували властивості води, вплив мийних засобів та порошків на неї, процеси того, як вода потрапляє у крани і як можна економити воду в класі, школі, у своїй квартирі чи цілому будинку. Свої спостереження учні зображали в презентаціях, створювали настільні ігри, писали сценарії для відеороликів.
«Креативу та натхнення не бракувало нікому. Робочі моменти діти постійно узгоджували зі своїми кураторами (вчителями) онлайн, щоб не порушувати правил карантину», - розповідають у департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.
Загалом у конкурсі взяло участь 18 конкурсантів. Це учні трьох Трускавецьких шкіл, які надіслали 21 роботу.
Оцінювало роботи учнів професійне журі.
Зазначимо, що міський проєкт «Чиста вода Трускавця» розроблявся управлінням розвитку міста спільно з відділом освіти Трускавця, ТОВ «Трускавецьким водоканалом» в партнерстві з Екологічною ініціативою «ЧИСТЕ МІСТО» в рамках програми «Сталий розвиток територіальних громад через партнерські проекти» за кошти Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини по проєкту «План розвитку сталої та екологічно безпечної модернізації постачання питної води в Трускавці».
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