Усіх охочих запрошують для участі у фотоконкурсі «Вікі любить Землю» Суспільство | 11-06-2020, 18:36 0 69



З 1 по 31 липня відбудеться українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth), присвяченого пам’яткам природи України.

Конкурс проводять з метою створення бази фотооб’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проектів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. Цього року конкурс проходить у 32 країнах світу.

Участь у конкурсі можуть брати як професійні фотографи, так і любителі. Протягом липня всі охочі можуть подати світлини власного авторства, зроблені у будь-який період часу.

Переможцями конкурсу стануть 10 учасників, які наберуть найбільше балів за фотографування пам`яток, що зазначені у конкурсних списках. Також будуть відзначені конкурсанти, що сфотографують найбільше пам'яток у кожному з 27 регіонів України; при визначенні переможців у цих номінаціях перевага надаватиметься фотографіям об’єктів, що ще не були сфотографовані в межах конкурсу.

Журі також обере найкращі світлини кожного з 27 регіонів України та десять найкращих фотографій конкурсу. Переможці за кількісним внеском та автори найкращих світлин будуть відзначені цінними призами. Десять найкращих фото представлять Україну на міжнародному етапі.

Детальніше з усіма умовами та регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням:

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертайтеся до організаційного комітету.

Зазначимо, в Україні фотозмагання відбудеться вже 8 рік поспіль. За попередні роки учасники подали на конкурс світлини понад 4 тис об’єктів природно-заповідного фонду України. Конкурсанти завантажили понад 80 тис зображень. Це великий внесок у розвиток вільних знань, однак понад 50% пам’яток, що занесені до державного реєстру досі не мають своїх фото у Вікіпедії.

