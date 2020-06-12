Нововведення Закону №466: Зміни щодо акцизного податку Суспільство | 11-06-2020, 18:38 0 70



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», зокрема до розділу VІ «Акцизний податок».

Основні зміни, щодо акцизного податку :

приводяться норми Податкового кодексу у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині:

виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії;

уточнення визначення платника акцизного податку – виробника електричної енергії;

виключаються з об’єктів оподаткування акцизним податком операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики;

Звертаємо увагу, на зміни, які запроваджуються з 01.01.2021 року:

доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах». Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.



