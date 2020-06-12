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Нововведення Закону №466: Зміни щодо акцизного податку

Суспільство | 11-06-2020, 18:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», зокрема до розділу VІ «Акцизний податок».
Основні зміни, щодо акцизного податку :
приводяться норми Податкового кодексу у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині:
виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії;
уточнення визначення платника акцизного податку – виробника електричної енергії;
виключаються з об’єктів оподаткування акцизним податком операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики;
Звертаємо увагу, на зміни, які запроваджуються з 01.01.2021 року:
доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;
надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах». Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.
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