У Києві нарахували 1678 офіційних мільйонерів Суспільство | 11-06-2020, 18:40 0 120



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що протягом січня-травня 2020 року громадянами подано 10677 декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі близько 15,8 млрд грн. За поданими деклараціями до бюджету мають надійти понад 481,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та більше 64,5 млн грн військового збору.

Доходи в понад 1 мільйон гривень, згідно поданих декларацій, наразі налічуються у 1678 громадян. Загалом, вони задекларували близько 14 млрд грн та мають сплатити податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 409,8 млн грн і майже 54,2 млн грн військового збору. Найбільша кількість столичних мільйонерів проживає у Печерському (334), Шевченківському (245) та Голосіївському (184) районах столиці.



Цікавий факт: Майже 61% всіх декларацій про майновий стан та доходи і близько 60% декларацій громадян дохід, яких перевищує 1 мільйон гривень подали жінки.



Нагадуємо, що термін подання річної декларації про майновий стан і доходи громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність подовжено до 1 липня 2020 року. Податкові зобов’язання, визначені платниками у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.



