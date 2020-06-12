Плануємо оподаткування вейпінгу Суспільство | 12-06-2020, 02:03 0 77

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що з 23.05.2020 року в частині акцизного податку набули чинності норми Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон).

Окремі норми Закону в частині оподаткування акцизним податком тютюнових виробів набирають чинності з 01.01.2021 року, зокрема:

- вводяться нові поняття електронна сигарета та рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

- перелік підакцизних товарів доповнено новою позицією - рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на які встановлена ставка акцизного податку в євро за 1 літр;

- рідини, що використовуються в електронних сигаретах, маркуються марками акцизного податку, які повинні мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки;

- вводяться нові види марок (РІ - «рідина імпортна», РВ - «рідина вітчизняна»), на які передбачено облік та звітування виробниками та імпортерами;

- встановлено окрему ставку акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням в гривнях за 1000 штук;

- встановлено окрему специфічну ставку акцизного податку на сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну, в гривнях за 1000 штук, але не менше спеціфічної ставки за 1 кг та адвалорну на цей вид тютюнових виробів у розмірі 12 відсотків;

- на марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили передбачено додатково наносити кількість штук у пачці (упаковці);

- новими позиціями доповнено перелік продукції, яка вважається немаркованою, а саме: сигарети, цигарки та сигарили, що вироблені після 1 січня 2021 року, в яких кількість одиниць у пачці (упаковці) не відповідає кількості одиниць, зазначеній на марках акцизного податку; рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 січня 2021 року;

- марки акцизного податку, надруковані до 1 січня 2021 року, на яких не позначено кількість одиниць у пачці (упаковці), повинні бути використані до 1 липня 2021 року, а марковані такими марками тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання;

- Законом у новій редакції встановлені тимчасові, з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2024 року включно, графіки підвищення ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов’язання на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.



