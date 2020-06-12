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Податкові новації: зміни штрафних санкції за податкові порушення

Суспільство | 12-06-2020, 02:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що із введенням в дію Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» дещо змінились і санкції за порушення податкового законодавства.
У цьому напрямку відбулось чимало змін, та ми зупинимось на основних.
Так зокрема, порушення платником ПДВ граничних термінів реєстрації в ЄРПН ПН та/або РК тягне за собою штраф у розмірі 2% обсягу постачання (без урахування ПДВ), але не більше 1 020 гривень.
А за відсутність реєстрації ПН і РК передбачений штраф в розмірі 5% від обсягу поставки (без урахування ПДВ), але не більше 3 400 гривень.
Звертаємо увагу на те, що операції звільнені від оподаткування ПДВ, операції, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою також підпадають під зазначені штрафні санкції.
Порушення платником встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах – 340 грн для самозайнятих осіб та 1 020 грн для юросіб.
Збільшено розмір штрафу за неподання/подання з порушенням встановлених строків чи подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податковими агентами звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізосіб – 1 020 грн (донині - 510 грн). Аналогічні дії повторно – 2 040 грн (дотепер – 1020 грн).
Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів призведе до штрафу у 1 020 грн - вперше та 2040 грн при повторному порушенні.
Неподання або несвоєчасне подання декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, яка подається до контролюючих органів -  340 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені повторно - 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 
При цьому наприклад, неподання звіту про контрольовані операції - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму.

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