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Податкові новації: Трансформація податкових перевірок

Суспільство | 12-06-2020, 02:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що із введенням в дію Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» чітко визначено, що внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше ніж один раз у першому і одного разу в другому кварталі (крім випадків, коли зміни пов'язані зі зміною найменування платника податків, який вже був включений в план-графік або / та виправленням технічних помилок).
Про проведення планової виїзної перевірки платник податків повинен бути повідомлений, як і раніше - не пізніше ніж за 10 к. д. до її початку. Проте тепер таке повідомлення може направлятися в електронній формі через електронний кабінет платника податків, з дотриманням вимог ст. 42 Податкового кодексу України (дал - ПКУ).
З підстав для проведення позапланової перевірки, виключено рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.
У разі порушення податківцями строку, визначеного для подання запиту на отримання копій документів, відповідно до п. 82.4 ст.82 ПКУ, за заявою платника податків проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки повинно бути зупинено на строк не менше ніж 5 робочих днів (п.85.4 ст.85 ПКУ).
Запит на отримання копій документів подається контролерами не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати закінчення перевірки.
Починаючи з 01.01.2021 строки давності для перевірки податкових агентів щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ін. збільшені до 2555 днів (було – 1095 днів).
Відлік строку давності зупиняється (з 01.01.2021) на будь-який період, протягом якого:
- платник перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні;
- контролюючому органу згідно заборонено проводити перевірку (перевірки) платника податків;
- контролюючим органом зупинено, продовжено, перенесено строки проведення перевірки у порядку, передбаченому статтями 44, 82 та 85 ПКУ або Митного кодексу України;
- контролюючий орган не може провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у зв'язку із:
складанням акта про неможливість проведення;
недопущенням платником посадових осіб до перевірки при дотриманні певних умов;
оскарженням платником у судовому порядку рішення контролерів про проведення перевірки.
З початку 2021 року запроваджується Єдиний реєстр податкових повідомлень-рішень та дещо розширюється перелік інформації, яка в них міститься.
Термін на адміністративне оскарження рішення контролюючого органу, як і раніше, становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків зокрема ППР, що оскаржується. Однак, тепер у платників податків, що пропустили цей термін з поважних причин з’явилась можливість подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску. Подати таке клопотання можна протягом шести місяців з дати закінчення пропущеного строку для подачі скарги.

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