Зміни у термінах погашення податкових векселів Суспільство | 12-06-2020, 02:10 0 78

Львівське управління Офісу великих платників ДПС повідомляє, що відповідно до Закону України від 13.05.2020 № 591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» змінились терміни погашення податкових векселів, які видані виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних з терміном погашення у період дії карантину.

Так, терміни погашення податкових векселів (виданих відповідно до п. 229.8 ст. 229 Податкового Кодексу (далі - Кодекс)) виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (коди ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) та/або бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД), які припадають на період з 01.03.20 по 30.06.20, продовжуються по дев'яностий календарний день з дня відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні (абз. перший п. 29-2 підр. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

У разі підтвердження граничного строку погашення вищевказаних податкових векселів імпортером або виробником, які видали податковий вексель, факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів погашення таких податкових векселів здійснюється у встановленому п. 229.8 ст. 229 Кодексу порядку, а саме:

- без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених у таких податкових векселях;

- без застосування штрафів, встановлених пп. 229.8.12 п. 229.8 ст. 229 Кодексу.

У разі, якщо податковий вексель не погашено до граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абз. першим п. 29-2 підр. 5 роз. ХХ «Перехідні положення» Кодексу, векселедержатель протягом п'яти робочих днів, наступних за визначеним цим пунктом останнім днем терміну погашення податкового векселя, здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

У разі відсутності підтвердження граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абз. першим п. 29-2 підр. 5 роз. XX «Перехідні положення» Кодексу цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.







