У світі зареєстрували понад 7,5 млн випадків COVID-19 Суспільство | 12-06-2020, 09:06 0 82 За час пандемії коронавірусу у всьому світі зафіксували 7 мільйонів 582 тисячі випадків зараження на коронавірус: найбільше в США, Бразилії та Росії.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Жертвами COVID-19 стали вже 423 тисячі людей. Водночас побороли хворобу 3 мільйони 832 тисячі заражених.



Наразі активними залишаються 3 мільйони 326 тисяч випадків.



Серед країн-лідерів за темпами поширення вірусу є Сполучені Штати – 2 мільйони 88 тисяч підтверджених випадків, за останню добу – близько 22,5 тисяч.



У Бразилії загалом виявили 805 тисяч випадків, за минулу добу – більше 30 тисяч.



Окрім того, у Росії загалом зареєстрували більше 502 тисяч випадків та + 8,7 тисяч за останню добу.



11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч. За цей же час померли 4937 осіб.





Нагадаємо:



10 червня число хворих на коронавірус зросло на 134 тисячі. Цього ж дня померли 5165 людей, у яких діагностували COVID-19.