На Рівненщині COVID-19 подолали більше половини хворих Суспільство | 12-06-2020, 09:11 0 68 11 червня у Рівненській області від коронавірусу одужали ще 32 людини, загалом – 1214 осіб.



Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook



Деталі: Цього ж дня в області підтвердили 23 нових випадки зараження. Вік хворих від 23-х до 79 років.



"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2231 випадок захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.



Зазначається, що в області зросло число летальних випадків: 11 червня померла 62-річна жінка. Загалом на Рівненщині від коронавірусу загинули 46 людей.



На досліджені у лабораторії залишаються 317 зразків.



Нагадаємо:



За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 29 070 осіб, із них 13 141 одужав, 854 особи померли.

