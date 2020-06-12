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На Рівненщині COVID-19 подолали більше половини хворих
|Суспільство | 12-06-2020, 09:11
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|11 червня у Рівненській області від коронавірусу одужали ще 32 людини, загалом – 1214 осіб.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Деталі: Цього ж дня в області підтвердили 23 нових випадки зараження. Вік хворих від 23-х до 79 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2231 випадок захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.
Зазначається, що в області зросло число летальних випадків: 11 червня померла 62-річна жінка. Загалом на Рівненщині від коронавірусу загинули 46 людей.
На досліджені у лабораторії залишаються 317 зразків.
Нагадаємо:
За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.
Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 29 070 осіб, із них 13 141 одужав, 854 особи померли.
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