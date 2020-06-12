Правління АМУ категорично не підтримує укрупнення районів, яке пропонує уряд Суспільство | 12-06-2020, 09:32 0 70

11 червня Правління Асоціації міст України звернулося до президента, Кабінету міністрів Верховної Ради України та керівників політичних фракцій і груп щодо проєкту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», яку планується розглянути на засіданні Уряду 12 червня. Цим проєктом пропонується суттєво укрупнити райони та включити до їх складу міста обласного значення.



Правління АМУ категорично проти цього рішення як такого, що знищує результати децентралізаційної реформи, розбудови ОТГ та призведе до вилучення з бюджетів міст і громад значної частини доходів, необхідних для надання життєво необхідних послуг їх мешканцям.



Асоціація міст України занепокоєна тим, що процес укрупнення районів відбувається без широкого громадського обговорення, що може призвести до соціального вибуху через несприйняття в суспільстві нового районного поділу.



Окрім того, це рішення загрожує негативними наслідками для всієї країни, а саме:

–недоступність публічних послуг для громадян;

–двовладдя та безвідповідальність за стан справ на місцях;

–погіршення фінансового стану міст і громад внаслідок перерозподілу надходжень від ПДФО;

–численні конфліктні ситуації щодо визначення районних центрів;

–втрата роботи для великої кількості посадових осіб ліквідованих районних державних адміністрацій та працівників бюджетних установ.



Процес формування спроможних громад не завершено ні в конституційному, ні в економічному, ні в адміністративному сенсі, і тому неможливо переходити до наступного кроку – формування нового районного поділу.



Більше того, до прийняття зазначеної постанови необхідно створити відповідну законодавчу та ресурсну основу для сталого економічного розвитку кожної громади шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації».



АМУ вважає, що мають бути визначені повноваження громад, ліквідовані представницькі органи місцевого самоврядування на районному рівні, розподілені повноваження між місцевим самоврядуванням та державною владою, сформовано достатню фінансову базу задля досягнення головної мети реформи – забезпечення належного рівня добробуту кожного українця незалежно від громади, в якій він проживає.



Правління АМУ переконливо просить відкласти питання формування нового районного поділу та схвалення проєкту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» до внесення змін до Бюджетного кодексу, законів про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування, оскільки прийняття її сьогодні негативно вплине на кожного громадянина України.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

