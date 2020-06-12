Прикордонники допомогли громадянину Румунії повернутися додому Суспільство | 12-06-2020, 10:46 0 78



Громадянина Румунії, який, втративши орієнтування, незаконно потрапив на територію України, виявили учора прикордонники відділення «Ракош» Мукачівського загону.



Жодних документів чоловік при собі не мав та пояснив, що є громадянином Румунії. Іноземець випасав поблизу кордону отару овець і не помітив, як порушив кордон.



Про даний факт прикордонники повідомили румунських колег та згодом, в порядку реадмісії, передали горе-пастуха та його овець прикордонникам Румунії.