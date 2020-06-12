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Прикордонники допомогли громадянину Румунії повернутися додому
|Суспільство | 12-06-2020, 10:46
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Громадянина Румунії, який, втративши орієнтування, незаконно потрапив на територію України, виявили учора прикордонники відділення «Ракош» Мукачівського загону.
Жодних документів чоловік при собі не мав та пояснив, що є громадянином Румунії. Іноземець випасав поблизу кордону отару овець і не помітив, як порушив кордон.
Про даний факт прикордонники повідомили румунських колег та згодом, в порядку реадмісії, передали горе-пастуха та його овець прикордонникам Румунії.
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