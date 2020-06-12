Галицькі митники вилучили елітний алкоголь Суспільство | 12-06-2020, 10:52 0 68



Партію колекційного вина, яку намагались перевезти без декларування, вилучили в пункті пропуску «Краківець-Корчова». Ввозив алкогольні напої з порушенням митних правил громадянин Республіки Польщі – водій вантажного автомобіля, який здійснював міжнародне перевезення.

У декларації, яку водій заповнив, було зазначено особисті речі. Під час усного опитування громадянин підтвердив ці відомості та заперечив наявність будь-яких інших товарів, зокрема таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. Під час митного контролю, окрім особистих речей, в салоні автомобіля, митники виявили 48 пляшок італійського та французького вина: Giuseppe Quintarell, J.L. Vergnon Resonance J.L. Vergnon Rosemotion Extra Brut. Їх орієнтовна вартість близько 150 тис грн..

Варто зазначити, що громадяни, які досягли 18-річого віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування 2 літра вина.

За цими фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст.472 МК України. Товар вилучено. Його точна вартість буде встановлено додатково.

