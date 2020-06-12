ПОЛЯК ЙШОВ В УКРАЇНУ НА РОБОТУ Суспільство | 12-06-2020, 10:53 0 66

Учора прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконного перетину кордону невідомою особою.

Охоронці кордону одразу зреагували та невдовзі на ділянці відділу «Рава - Руська», затримали порушника державного кордону.

Зі слів чоловіка він є громадянином Республіки Польща, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо хотів шукати роботу в Україні.

Підтверджуючи документів чоловік не мав.

За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.



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