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ПОЛЯК ЙШОВ В УКРАЇНУ НА РОБОТУ
|Суспільство | 12-06-2020, 10:53
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Учора прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконного перетину кордону невідомою особою.
Охоронці кордону одразу зреагували та невдовзі на ділянці відділу «Рава - Руська», затримали порушника державного кордону.
Зі слів чоловіка він є громадянином Республіки Польща, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо хотів шукати роботу в Україні.
Підтверджуючи документів чоловік не мав.
За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.
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