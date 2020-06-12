Головне управління ДПС у Львівській області отримало з початку року 88 запитів на отримання публічної інформації Суспільство | 12-06-2020, 12:52 0 58





Протягом січня – травня 2020 року в Головне управління ДПС у Львівській області надійшло 110 письмових запитів, з них 88 – на отримання публічної інформації (або 80 % від загальної кількості документів). Поштою надійшло 30 запитів, електронною поштою – 44 запити; особисто від запитувачів – 14 запитів.



Згідно з аналізом результатів опрацювання запитів на публічну інформацію:



- задоволено 61 запит на інформацію (або 69 % від загальної кількості запитів);



- відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відмовлено в задоволенні в 21 випадку (або 24 % від загальної кількості запитів);



- надіслано належним розпорядникам інформації – 6 запитів (або 7% від загальної кількості запитів).



У травні 2020 року до ГУ ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 24 запити на отримання публічної інформації.



З метою поліпшення інформаційного обміну з платниками податків при ГУ ДПС створено спеціальну електронну поштову скриньку lv.publicinfo@tax.gov.ua для отримання виключно запитів на отримання публічної інформації.



Крім того, Головне управління ДПС у Львівській області для забезпечення прозорості діяльності здійснює оприлюднення публічної інформації у формі 6 наборів відкритих даних на «Єдиному державному веб-порталі відкритих даних» (data.gov.ua) за посиланням: https://data.gov.ua/organization/holovne-upravlinnia-dps-u-lvivskii-oblasti та субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) за посиланням: http://lv.tax.gov.ua/datasets.php?d=lvDFS20191023104940