Прикордонники у помешканні жителя Одещини виявили зброю та боєприпаси Суспільство | 12-06-2020, 12:53 0 100



Учора прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури, під час реалізації оперативної інформації, виявили в приватному помешканні громадянина України зброю та боєприпаси.



Оперативники, перевіряючи інформацію щодо можливого незаконного переміщення зброї та боєприпасів з території Республіки Молдова до України поза пунктами пропуску, здійснили санкціонований обшук приватного домоволодіння у селищі Троїцьке Біляївського району.



Під час обшуку правоохоронці виявили 5 одиниць вогнепальної зброї, 43 патрони для відстрілу гумових куль, 4 газових патрони, 4 колекційних сувенірних пістолетів, 1 пістолет «Флобер», 1 сигнальний пістолет «Наган» БЛЕФ, 1 каретний пістолет та близько 50 одиниць холодної колекційної зброї.



За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.