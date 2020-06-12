Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил Суспільство | 12-06-2020, 12:54 0 44



Як повідомлялося, з 10 червня частково відновлено пропуск осіб та транспортних засобів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Мар’їнка» та «Станиця Луганська».



Сьогодні, станом на 11.00, до зазначених контрольних пунктів в’їзду-виїзду продовжили прибувати люди, яким необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України для вирішення проблем соціально-гуманітарного характеру. У КПВВ «Мар’їнка» очікують перетину 2 автомобілі та десять пішоходів, а перед КПВВ «Станиця Луганська» перебувають більше 20 людей.



Зазначимо, що з початку відновлення пропуску ніхто з людей так і не зміг перетнути лінію розмежування. Гуманітарні дорожні коридори залишаються заблокованими окупантами.



Додамо, двоє громадян, які прослідували учора в бік тимчасово окупованого Донецька на контрольовану територію, не повернулись, як і перед цим ще чотири жінки. Підтвердження, що ці громадяни потрапили на окуповану територію, наразі немає. Однак, з їх слів було відомо, що вони збирались перебувати перед позиціями окупантів, доки не вирішать питання про їх пропуск на ТОТУ.



Прикордонники зі складу Об’єднаних сил за необхідності готові забезпечити повернення цих громадян назад на контрольовану територію України.