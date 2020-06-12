Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 12/06/2020 «Вже 8 закладів охорони здоров’я закупили ІФА-тести за бюджетні кошти», — Галина Слічна...>> «Багато тимчасових споруд власники демонтовують самостійно після рішення міста», — Любомир Зубач...>> На виконавчому комітеті прийняли низку рішень у сфері містобудування...>> Мер Львова дав доручення напрацювати програму підсвічення знакових будівель міста...>> Майбутнє лісів Бродівщини...>> Ще 83 воїнам місто виплатить допомогу по 100 тис грн. Перелік осіб...>> Держприкордонслужба України не обмежує пропуск на кордоні з Польщею...>> Понад 2,4 млн грн виділено з резервного фонду для проведення нагальних протиаварійних робіт...>> Ще 9 лаборантів інституту епідеміології медичного університету отримають від міста по 10 тис грн допомоги...>> Мерія оголошує архітектурний конкурс на створення музичної школи на Личаківській...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми...
09-06-2020, 09:21  >>> 
Підозрюваному у вбивстві Флойда призначили заставу в $1 млн...
09-06-2020, 09:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID-19: в Україні за добу 683 нових хворих, 426 одужань...
12-06-2020, 09:28  >>> 
На Буковині знову виявили майже 40 нових хворих на коронавірус...
12-06-2020, 02:11  >>> 
На Рівненщині підтвердили 35 випадків коронавірусу: захворіла дворічна дитина...
11-06-2020, 09:03  >>> 

Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил

Суспільство | 12-06-2020, 12:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 44 44    


Як повідомлялося, з 10 червня частково відновлено пропуск осіб та транспортних засобів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Мар’їнка» та «Станиця Луганська».

Сьогодні, станом на 11.00, до зазначених контрольних пунктів в’їзду-виїзду продовжили прибувати люди, яким необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України для вирішення проблем соціально-гуманітарного характеру. У КПВВ «Мар’їнка» очікують перетину 2 автомобілі та десять пішоходів, а перед КПВВ «Станиця Луганська» перебувають більше 20 людей.

Зазначимо, що з початку відновлення пропуску ніхто з людей так і не зміг перетнути лінію розмежування. Гуманітарні дорожні коридори залишаються заблокованими окупантами.

Додамо, двоє громадян, які прослідували учора в бік тимчасово окупованого Донецька на контрольовану територію, не повернулись, як і перед цим ще чотири жінки. Підтвердження, що ці громадяни потрапили на окуповану територію, наразі немає. Однак, з їх слів було відомо, що вони збирались перебувати перед позиціями окупантів, доки не вирішать питання про їх пропуск на ТОТУ.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил за необхідності готові забезпечити повернення цих громадян назад на контрольовану територію України.
   Новини по темі: Суспільство
Держприкордонслужба України не обмежує пропуск на кордоні з Польщею...
12-06-2020, 14:21  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил...
12-06-2020, 12:54  >>> 
Про зміни щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2020 році...
12-06-2020, 12:54  >>> 
Прикордонники у помешканні жителя Одещини виявили зброю та боєприпаси...
12-06-2020, 12:53  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області отримало з початку року 88 запитів на отримання публічної інформації...
12-06-2020, 12:52  >>> 
ПОЛЯК ЙШОВ В УКРАЇНУ НА РОБОТУ...
12-06-2020, 10:53  >>> 
Галицькі митники вилучили елітний алкоголь...
12-06-2020, 10:52  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: мандат Вакарчука, антирекорд COVID-19...
12-06-2020, 09:25  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра Порошенку, штраф Зеленському...
11-06-2020, 09:16  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: закон про референдум, Зеленський та COVID-19...
10-06-2020, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
До Омеляна прийшло з обшуком ДБР...
12-06-2020, 09:29  >>> 
Twitter видалив понад 170 тисяч акаунтів, пов’язаних із Китаєм та РФ...
12-06-2020, 09:15  >>> 
Вакарчук працюватиме на місцевих виборах – нардепка...
12-06-2020, 09:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
“Схеми” знайшли чергові бізнес-зв’язки Медведчука з Коломойським...
12-06-2020, 09:09  >>> 
SpaceX визначила дату запуску чергової партії спутників системи Starlink...
12-06-2020, 02:05  >>> 
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України...
10-06-2020, 03:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Держприкордонслужба України не обмежує пропуск на кордоні з Польщею...
12-06-2020, 14:21  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил...
12-06-2020, 12:54  >>> 
Про зміни щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2020 році...
12-06-2020, 12:54  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус...
09-06-2020, 09:14  >>> 
Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень...
02-06-2020, 09:26  >>> 
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
   КультураКультура
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 
«Справа життя Миколи Красовського»: переглянути кінострічку можна онлайн...
11-06-2020, 18:22  >>> 
Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест...
29-05-2020, 11:32  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:35 «Вже 8 закладів охорони здоров’я закупили ІФА-тести за бюджетні кошти», — Галина Слічна
14:30 «Багато тимчасових споруд власники демонтовують самостійно після рішення міста», — Любомир Зубач
14:29 На виконавчому комітеті прийняли низку рішень у сфері містобудування
14:27 Мер Львова дав доручення напрацювати програму підсвічення знакових будівель міста
14:25 Майбутнє лісів Бродівщини
14:23 Ще 83 воїнам місто виплатить допомогу по 100 тис грн. Перелік осіб
14:21 Держприкордонслужба України не обмежує пропуск на кордоні з Польщею
13:46 Понад 2,4 млн грн виділено з резервного фонду для проведення нагальних протиаварійних робіт
13:45 Ще 9 лаборантів інституту епідеміології медичного університету отримають від міста по 10 тис грн допомоги
13:44 Мерія оголошує архітектурний конкурс на створення музичної школи на Личаківській

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования