Держприкордонслужба України не обмежує пропуск на кордоні з Польщею Суспільство | 12-06-2020, 14:21 0 58



У мережі шириться інформація про намір українською стороною з 15 червня закрити пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща.



Зокрема деякі інтернет-видання опублікували «новину», з посиланням на лист Спілки фруктовиробників Польщі до органів влади цієї країни, начебто українська сторона закриває пропуск на кордоні з Польщею з 15 червня.



Щодо необхідності припинення чи обмеження пропуску Держприкордонслужба не отримувала жодних рішень вищих органів влади (в компетенцію яких входить прийняття таких рішень). Навпаки, з 20 травня (Розпорядженням Уряду від 20.05.2020 № 589-р) українська влада прийняла додаткове рішення про поновлення роботи низки пунктів пропуску на додачу до тих, що функціонували, в тому числі: на кордоні з Польщею – 6, Словаччиною – 2, Угорщиною – 4, Румунією – 7 та Молдовою – 46, для морського сполучення – 1.



На даний час функціонує більше 170 пунктів пропуску з різними видами сполучення.



Для прикладу, на кордоні з Польщею сьогодні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Хребенне» та «Ягодин - Дорохуськ», а також пункт пропуску «Шегині-Медика» - для пішоходного сполучення.



Однак деякі інші пункти пропуску, відкриті з українського боку, не функціонують через обмеження, введені суміжною стороною. Держприкордонслужба України готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця-Кросценко», «Угринів-Долгобичів», «Грушів-Будомеж» та «Устилуг-Зосин» одразу, як тільки суміжна сторона відновить пропуск.



Щоб не стати жертвами фейків, рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних ресурсів. Стосовно будь-яких змін у роботі пунктів пропуску та КПВВ, Держприкордонслужба оперативно інформуватиме громадськість через офіційний веб сайт, Фейсбук-сторінці та Телеграм-каналі відомства.













