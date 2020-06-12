Підприємства Львівщини за п’ять місяців 2020 року сплатили до державного бюджету понад 1,4 мільярда гривень податку на прибуток підприємств Суспільство | 12-06-2020, 16:33 0 66





Протягом січня-травня 2020 року до Державного бюджету України надійшло 1432,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 176,6 млн. грн., або на 14,1 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (1 255,5 млн. грн.) та на 680,3 млн. грн., або на 90,5 відс. більше проти того ж періоду 2018 року (751,8 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



В травні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 356,1 млн. грн. податку на прибуток, що на 32,1 млн. грн., або на 8,3 відс. менше проти травня 2019 року (388,2 млн. грн.) і на 152,9 млн. грн., або на 75,2 відс. більше проти травня 2018 року (203,2 млн. гривень).



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: СП ,,Львів-Трейдінг”, ПрАТ ,,Компанія Ензим”, ПП ,,Автотранском”, ТОВ ,,Софтсерв індустрія”, ТОВ ,,Софтсерв-девелопмент”, ТОВ ,,Софтсерв інновації”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Орісіл-фарм”, ТзОВ ,,Сокме”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ТОВ ,,Тетафарм”.