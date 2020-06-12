Контрабанда місяця Суспільство | 12-06-2020, 16:51 0 65



Працівники Галицької митниці спільно зі співробітниками БК УЗЕ УСБУ у Львівській області виявили брендовий одяг вартістю півмільйона Євро



Згідно з документами через пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» перевозили стоковий одяг та взуття на адресу одного з підприємств Львівщини. Однак під час огляду вантажівки під мішками з задекларованим товаром митники виявили новий одяг, про який не було вказано. Зокрема виявлено 150 мішків з різним одягом європейських виробників. Орієнтовна вартість вилученого товару близько 500 тис. Євро.

На цей час митники здійснюють документування правопорушення. Точна вартість і кількість незадекларованого товару буде встановлено додатковою

