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Контрабанда місяця
|Суспільство | 12-06-2020, 16:51
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Працівники Галицької митниці спільно зі співробітниками БК УЗЕ УСБУ у Львівській області виявили брендовий одяг вартістю півмільйона Євро
Згідно з документами через пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» перевозили стоковий одяг та взуття на адресу одного з підприємств Львівщини. Однак під час огляду вантажівки під мішками з задекларованим товаром митники виявили новий одяг, про який не було вказано. Зокрема виявлено 150 мішків з різним одягом європейських виробників. Орієнтовна вартість вилученого товару близько 500 тис. Євро.
На цей час митники здійснюють документування правопорушення. Точна вартість і кількість незадекларованого товару буде встановлено додатковою
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