Львівське РВ АМУ виступило проти партизації місцевих рад через внесення змін до закону про вибори Суспільство | 12-06-2020, 17:00 0 66

Львівське регіональне відділення Асоціації міст України на своєму засіданні прийняло звернення до Верховної Ради України та керівників політичних груп і фракцій з вимогою не приймати законопроєкт №3485. Адже цей законопроєкт через запровадження пропорційної партійної системи виборів у міських громадах з кількістю 15 тис. виборців і більше замість чинної норми у 90 тис. виборців і більше практично у всіх територіальних громадах України несе загрозу тотальної партизації місцевих рад, що протирічить принципам демократії та практично усуває простих громадян від участі у вирішенні питань розвитку територіальних громад, у яких вони проживають.

Відтак міські голови Львівщини вимагають не змінювати чинне законодавство. 18 червня в Києві Львівське РВ АМУ проведе мирну акцію посадових осіб органів місцевого самоврядування з вимогами протесту проти внесення змін до діючого виборчого законодавства перед приміщенням Верховної Ради України. Долучитися до акції Львівське РВ АМУ запросило усі регіональні відділення Асоціації міст України.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



