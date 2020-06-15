У Донецькій області зафіксували антирекорд добової захворюваності на COVID-19 Суспільство | 15-06-2020, 09:11 0 73 Протягом 14 червня у Донецькій області підтвердили 42 нових випадки зараження коронавірусом.



Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook



Пряма мова: "Антирекорд із захворюваності на COVID-19 зафіксовано на Донеччині протягом цієї доби, 14 червня: 42 нові випадки".



Деталі: Найбільше хворих виявили у Краматорську – 8. У Дружківці із 6 зафіксованих випадків – 5 у медпрацівників. Також у Мар’їнському районі зареєстрували 6 нових хворих, із яких один медик.



Окрім того, коронавірус виявили у медпрацівниці Шахівської ОТГ.



Наразі на підконтрольній уряду частині Донецької області загалом підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6.



Майже 20% хворих на COVID-19 – медпрацівники (64 особи).

Нагадаємо:



За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.

Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 – померли.

