Два літаки зіткнулися в Канаді Суспільство | 15-06-2020, 09:12 0 70 Біля столиці Канади, міста Оттава, зіткнулись два малі пасажирські літаки. Минулося без загиблих.



Джерело: CBC News



Деталі: Після зіткнення один із літаків впав у річку Оттава, а інший успішного приземлився на летовище.



Рятувальники, які прибули на місце події до річки, допомогли врятувати 70-річного пілота. Той отримав незначні травми.





У іншому літаку перебували 4 людини, включно із дитиною. Незважаючи на пошкодження переднього колеса, пілот зміг посадити літак. Постраждалих немає.