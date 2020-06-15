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Два літаки зіткнулися в Канаді
|Суспільство | 15-06-2020, 09:12
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|Біля столиці Канади, міста Оттава, зіткнулись два малі пасажирські літаки. Минулося без загиблих.
Джерело: CBC News
Деталі: Після зіткнення один із літаків впав у річку Оттава, а інший успішного приземлився на летовище.
Рятувальники, які прибули на місце події до річки, допомогли врятувати 70-річного пілота. Той отримав незначні травми.
У іншому літаку перебували 4 людини, включно із дитиною. Незважаючи на пошкодження переднього колеса, пілот зміг посадити літак. Постраждалих немає.
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